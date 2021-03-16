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Коронавирус Covid-1916 марта 2021 16:34

Кировская область получит 42 миллиона рублей на лекарства для заболевших коронавирусом

Препараты, закупленные на эти деньги, получат пациенты на амбулаторном лечении
Ангелина Табрисова
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Лекарства кировчане смогут получить бесплатно по рецепту врача.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировской области выделят средства на закупку лекарств для пациентов, заболевших коронавирусом и лечащихся на дому. На официальном сайте Правительства РФ появилось соответствующее распоряжение о предоставлении материальной помощи.

Всего на страну выделили 2,7 миллиардов рублей из резервного фонда. Нашему региону из них достанется более 42,3 миллиона. Распоряжение подписано 13 марта, и оно обязывает предоставить материальную помощь не позднее 30 рабочих дней с его вступления в силу. Кроме того, Минздрав РФ обязан проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных регионам денег.

Напомним, лекарства кировчанам, лечащимся от коронавируса на дому, выдают в аптеках бесплатно по рецепту врача. Среди них - антибактериальные, противовирусные и жаропонижающие лекарства.