Кировская область получит 42 миллиона рублей на лекарства для заболевших коронавирусом

Лекарства кировчане смогут получить бесплатно по рецепту врача. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировской области выделят средства на закупку лекарств для пациентов, заболевших коронавирусом и лечащихся на дому. На официальном сайте Правительства РФ появилось соответствующее распоряжение о предоставлении материальной помощи.

Всего на страну выделили 2,7 миллиардов рублей из резервного фонда. Нашему региону из них достанется более 42,3 миллиона. Распоряжение подписано 13 марта, и оно обязывает предоставить материальную помощь не позднее 30 рабочих дней с его вступления в силу. Кроме того, Минздрав РФ обязан проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных регионам денег.

Напомним, лекарства кировчанам, лечащимся от коронавируса на дому, выдают в аптеках бесплатно по рецепту врача. Среди них - антибактериальные, противовирусные и жаропонижающие лекарства.