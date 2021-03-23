Инфекционный стационар в Слободском завершил свою работу

Теперь учреждение вернется к работе по своему основному профилю. Фото: kirovreg.ru

В Слободском районе закончил работу еще один инфекционный стационар. Госпиталь был развернут на базе местной ЦРБ. Об этом сообщило региональное правительство.

Пациентов с COVID-19 учреждение принимало с октября 2020 года, но его новую деятельность прекратили на текущей неделе. Теперь учреждение вернется к прежнему режиму работы. За всю историю его работы в госпитале вылечились 1843 пациента.

Ранее также завершил работу ряд инфекционных стационаров на базе Нижнеивкинского центра медицинской реабилитации, подразделения Юрьянской районной больницы в Мурыгино, Быстрицкого туберкулезного санатория, стационара Кировской клинической больницы №7 в Лянгасово и стационара Белохолуницкой ЦРБ. Кроме того, в начале марта Кировская областная офтальмология также возобновила работу по основному профилю.

На пике пандемии коронавируса в Кировской области действовало 19 инфекционных стационаров, было развернуто 4605 коек для заразившихся. Сейчас из них функционируют лишь 12 госпиталей для «ковидных» пациентов. Общий коечный фонд на данный момент - 2696 единиц.