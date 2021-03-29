Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных госпиталях на лечении находятся 1733 пациента

За прошедшие сутки лабораториями региона выполнено 1 205 исследований на COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 29 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 91 новый случай заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 16 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1733 жителя области, у 1476 из них диагностировали коронавирус, у 1326 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 257 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 91 пациент, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 322 (+1). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2665 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1205 исследований на COVID-19.