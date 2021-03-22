Кировский завод начнет производить вакцину от коронавируса

Производство вакцины начнется летом 2021 года. Фото: vk.com/coronavirus43

Кировское предприятие «Нанолек» начнет производить вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате «КовиВак». Информацию об этом сообщил региональный оперштаб.

До конца 2021 года предприятие планирует выпустить до пяти миллионов доз вакцины. Ее производство начнется уже летом. Кроме того, организация совместно с институтом имени Чумакова инвестирует в трансфер технологии и масштабирования производства вакцины 40 миллионов рублей.

До этого вакцина от коронавируса поступала в регион с других заводов страны. Всего в Кировскую область поставили более 48 тысяч доз препарата, которые уже израсходованы. Первым компонентом лекарства привились более 47 тысяч кировчан, а полный цикл вакцинации прошли почти 30 тысяч жителей региона.

Напомним, в регионе открыты 111 прививочных пунктов во всех районах области. Записаться на вакцинацию можно на порталах Госуслуг и «Электронная регистратура», а также по единому номеру 122.