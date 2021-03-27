В Кировскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса в количестве 1200 доз

В Кировскую область пришла очередная партия вакцины от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 27 марта, в Кировскую область доставили еще 1200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В ближайшее время они будут распределены по пунктам вакцинации. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Отметим, что в нашей области полный курс вакцинации от COVID-19 прошли уже 40978 человек. Первый компонент получили 48 тысяч жителей области.

На сегодняшний день в регионе сформировано 111 прививочных пунктов, в том числе 39 мобильных. Вчера, 26 марта, в Кировскую область доставили 7100 доз вакцины. В общей сложности регион получил больше 58 тысяч ампул.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно по единому номеру «122», а также на порталах Госуслуг и «Электронной регистратуры».