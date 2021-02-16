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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 16 февраля 2021 года: в регионе закрылся еще один «ковидный» госпиталь

Региональный оперштаб опубликовал актуальные данные по COVID-19 на 16 февраля
Анастасия РОМАНОВААнастасия РОМАНОВА
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