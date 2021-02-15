В Белой Холунице закрылся инфекционный стационар для коронавирусных пациентов

Это уже пятый коронавирусный стационар, чья работа прекращается. Фото: vk.com/coronavirus43

В Кировской области закрылся еще один инфекционный госпиталь. Стационар, развернутый на базе Белохолуницкой ЦРБ, завершил свою работу. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Помимо того, к закрытию сейчас готовится амбулаторный центр диагностики и лечения COVID-19. Сейчас учреждение дезинцифируют. Ранее так прекратили свою деятельность инфекционные госпитали на базах Нижнеивкинского центра медицинской реабилитации, Мурыгинского подразделения Юрьянской ЦРБ, Быстрицкого туберкулезного санатория и стационара кировской клинической больницы в Лянгасово. Их работу сворачивают в связи с постепенным улучшением эпидобстановки в регионе. На случай же ее ухудшения в области сохраняют резерв коек.

Стоит отметить, что всех пациентов долечивают и выписывают перед тем, как свернуть работу учреждения. На данный момент в Кировской области работают 14 инфекционных госпиталей для заболевших COVID-19. В них лечатся 2680 пациентов.