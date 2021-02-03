Коронавирус в Кировской области: бары и кинотеатры снова могут работать по ночам

Посетителям придется по-прежнему соблюдать все необходимые санитарные требования. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночные бары и рестораны могут возобновить свою работу. В Кировской области разрешена деятельность заведений общепита и досуговых учреждений с 23 до 6 часов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Изменения в соответствующее постановление правительства региона внесли сегодня, 3 февраля. Теперь в ночные часы могут работать бары, рестораны и кафе, а также театры и кинотеатры, концертные залы и другие учреждения. Единственный запрет - нельзя работать танцплощадкам. Кроме того, всем посетителям придется по-прежнему носить маску, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, постановление о запрете на ночную работу подобных учреждений ввели 28 октября.