Почти 24 тысячи жителей Кировской области сделали прививки от COVID-19

Пункты вакцинации открыты во всех муниципальных образованиях региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. По данным регионального Минздрава, первый компонент препарата получили уже 23884 жителя региона, полный цикл прошли 4220 человек. Пункты вакцинации открыты во всех муниципальных образованиях региона - сформировано 96 прививочных пунктов.

За все время в Кировскую область поставили 26534 дозы. В настоящее время практически все они израсходованы. На данный момент регион ожидает новую партию вакцины. Ранее Минздрав РФ сообщал, что в Кировскую область планируется поставить 55 000 доз.

- В зависимости от поступления информации о сроках поставки новых партий препарата на едином портале государственных услуг будут открываться дополнительные даты для записи на вакцинацию, - сообщил министр здравоохранения региона Андрей Черняев.