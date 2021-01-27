Коронавирус в Кировской области: на лекарства для заболевших выделили еще 45 миллионов рублей

Медикаменты выдаются бесплатно по рецепту врача через государственную аптечную сеть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство РФ направит в регионы дополнительно 2,7 млрд рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Соответствующие распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Средства распределят между всеми регионами страны. Кировская область получит 45 миллионов рублей. Эти деньги направят на обеспечение пациентов с COVID-19 лекарственными препаратами. Медикаменты выдаются бесплатно по рецепту врача через государственную аптечную сеть.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев пояснил, что препараты получают пациенты, которые лечатся на дому. Среди выдаваемых медикаментов: антибактериальные, противовирусные и жаропонижающие лекарства.

По данным правительства Кировской области, медицинскими организациями региона выписано 47 тысяч рецептов, а препараты получили более 26 тысяч пациентов.

Добавим, что это уже третья субсидия, которую получает наш регион. В 2020 году Кировской области из резервного фонда Правительства РФ было выделено около 73 миллионов рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что массовая вакцинация от COVID-19 в Кировской области начнется в первую неделю февраля. Подробнее здесь.