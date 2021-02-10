Предпринимателям Кировской области выдали 110 миллионов рублей на покупку дезсредств

Выплаты являются частью мер по поддержке бизнесменов в период пандемии COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области в 2020 году субсидию на приобретении дезинфицирующих средств получили 3045 предпринимателей. Выплаты являются частью мер по поддержке бизнесменов в период пандемии COVID-19. Общая сумма выданных средств составила 110,3 миллиона рублей, сообщили в региональном министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства.

Кроме того, представители малого и среднего предпринимательства получили один млрд рублей на выплату заработной платы сотрудникам. Напомним, что меры поддержки МСП были разработаны правительством РФ в связи с пандемией коронавируса.

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