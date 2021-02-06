В Лянгасово закрылся инфекционный стационар для коронавирусных пациентов

Всех пациентов стационара выписали, и теперь больница вернется к прежнему режиму работы. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кирове закрылся еще один инфекционный стационар для коронавирусных пациентов. Госпиталь был развернут на базе клинической больницы №7 в Лянгасово. Информацию сообщает пресс-служба регионального правительства.

Изначально больницу перепрофилировали под стационар для пациентов с COVID-19. Теперь, когда ситуация с пандемией в регионе начала улучшаться, необходимость в некоторых из них отпала. Так ранее закрылся ковидный госпиталь, развернутый на базе Нижнеивкинского центра медицинской реабилитации. Завершили работу с коронавирусными пациентами также подразделение Юрьянской ЦРБ в Мурыгино и стационар на базе Быстрицкого туберкулезного санатория.

Стоит отметить, что прекращение деятельности ковидных больниц не происходит мгновенно - сперва врачи долечивают и выписывают всех пациентов. Также, по сообщению оперштаба, в регионе сохраняют резерв коек на случай ухудшения ситуации с пандемией в регионе.