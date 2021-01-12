Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 12 января.- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 230 новых случаев заражения коронавирусом;- 339 жителей области выздоровели;- амбулаторно лечатся 13033 человека.В инфекционные стационары госпитализировано 3206 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2809 человек. У 2693 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 397 пациентов лечат от пневмонии, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 111 человек, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие праздничные дни - с 1 по 10 января - в Кировской области скончались 12 пациентов. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 242 (+1) . Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0,87%. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.В Кировскую область завезли 2200 доз вакцины от коронавируса. Скоро очередную партию лекарства распределят по прививочным пунктам. Из 2100 кировчан, привитых в декабре, второй компонент препарата получили уже 800 человек.В Кирове набирают волонтеров для работы в call-центре по коронавирусу. Добровольцы будут трудиться посменно, отвечая на звонки жителей региона с единого номера 122.Врачи Кировской областной детской больницы спасли 10-летнюю девочку, у которой оказались поражены все органы и системы. Как выяснилось, это последствия коронавируса, которым ранее ребенок переболел бессимптомно.В 2020 году благодаря помощи федеральных властей Кировская область получила 78 автомобилей для службы скорой помощи.