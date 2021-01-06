В Кировскую областную детскую больницу в тяжелом состоянии попала 10-летняя девочка. У ребенка оказались поражены все органы и системы. Во время диагностики врачи выяснили, что маленькая кировчанка перенесла бессимптомный ковид.«ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ»По словам главврача больницы Натальи Муратовой, этот случай стал одним из самых сложных во время лечебной практики в 2020 году. У девочки началось воспаление внутренней и наружной оболочки сердца, развилась плевропневмония.Наталья Геннадьевна отметила, что коронавирус стал для организма кировчанки своеобразным «пусковым механизмом».- У ребенка пошло постковидное формирование иммунного ответа, - пояснила главный врач. - Видимо, у нее была какая-то генетическая особенность.СПАСАЛА ЦЕЛАЯ КОМАНДА ВРАЧЕЙЗа жизнь девочки боролась целая команда врачей. Как рассказала Наталья Муратова, кировчанку удалось спасти только благодаря их слаженным действиям.- Главная ценность учреждения - опытные и профессиональные специалисты, - подчеркнула главврач. - Они продолжали обучение даже в условиях пандемии.Как отметили в пресс-службе регионального правительства, девочку выписали, сейчас она чувствует себя хорошо.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач-хирург из Кирова перенес коронавирус с 70-процентным поражением легких35-летний Сергей Ершков, заведующий хирургическим отделением клинической больницы № 7 им. В.И. Юрловой, переболел коронавирусом в тяжелой форме (подробности)«У дочери покраснело горло, у меня появилась температура»: кировчанка рассказала, как с дочкой лечилась от коронавирусаЮлия ( имя изменено - Ред.) стала одной из тех жительниц, которая находилась в одном поезде с первой заразившейся коронавирусом кировчанкой (подробности)«Паники нет»: кировский работник «скорой помощи» поделился деталями своей работы в период пандемии28 апреля в России отмечают День работников скорой медицинской помощи. Своей историей поделился заведующий первой подстанцией кировской Станции СМП Роман - сотрудник с почти тридцатилетним стажем (подробности)«Температура доходила почти до 40»: пациентка рассказала, как боролась с коронавирусомПациентка рассказала о том, как она попала в реанимацию из-за коронавируса. Видеообращение появилось в официальной группе «Коронавирус. Оперштаб Кировской области» (подробности)