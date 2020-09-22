Врач-хирург из Кирова перенес коронавирус с 70-процентным поражением легких

Сейчас хирург чувствует себя хорошо и советует жителям области помнить о мерах профилактики. Фото: medkirov.ru

35-летний Сергей Ершков, заведующий хирургическим отделением клинической больницы № 7 им. В.И. Юрловой, переболел коронавирусом в тяжелой форме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Кировской области.

Вирус настиг врача в конце лета. Изначально Сергей лечился дома, но повторное обследование показало, что его легкие поражены на 20 %. Хирурга госпитализировали в Инфекционную клиническую больницу.

Когда поражение легких достигло 70 %, врача перевели в реанимацию.

- Мне было очень тяжело – апатия, общая слабость, сильная боль в мышцах, вдохнуть глубоко невозможно, ходить тоже не можешь – после 10 шагов уже задыхаешься, головокружение. Перед переводом в реанимацию я толком ходить уже не мог, все время лежал, и мне действительно стало очень страшно, - вспоминает Сергей.

В реанимации мужчине назначили препарат «Авифавир» и провели процедуру ультрагемофильтрации – «очистили» кровь от токсинов и вируса. Спустя несколько дней его перевели в пульмонологическое отделение городской больницы № 9.

В целом Сергей лечился от коронавируса больше месяца. Сейчас хирург чувствует себя хорошо и советует всем жителям области помнить о мерах профилактики.