Единый телефонный номер 122 по коронавирусу заработал в Кировской области

Единый телефонный номер 122 по коронавирусу вводится в регионах РФ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что новый номер объединил call-центры ряда медицинских учреждений, а также действующие в области «горячие линии» по вопросам коронавируса.

- На линии родственники могут получить информацию о состоянии здоровья пациентов инфекционных госпиталей, - сообщили в правительстве. - Кроме того, по этому номеру можно узнать о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, введенных на территории региона ограничениях и ознакомиться с другой справочной информацией.

Помимо этого, действующие номера остаются актуальными. Получить информацию по профилактике коронавируса можно по номеру: 8-800-100-43-03.

Отметим, что единый номер ввели по всей стране по инициативе правительства РФ. При этом заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что государство готово оказывать финансовую и техническую поддержку, а задача глав регионов - организация эффективной работы на местах.

Напомним, что медицинскую помощь больным с коронавирусом в регионе оказывают в 19 инфекционных госпиталях. По данным регионального Минздрава, среднесуточно число лабораторных исследований на COVID-19 увеличено на 30%. Так, за прошедшие сутки лаборатории региона выполнили 4880 тестов на COVID-19.

В течение двух недель в регионе выписано 17294 рецепта на бесплатные лекарственные препараты, а 11670 человек уже получили по ним медикаменты.