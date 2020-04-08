«У дочери покраснело горло, у меня появилась температура»: кировчанка рассказала, как с дочкой лечилась от коронавируса

Юлия ( имя изменено - Ред.) стала одной из тех жительниц, которая находилась в одном поезде с первой заразившейся коронавирусом кировчанкой. Тогда ни та, ни другая и подумать не могли, что в будущем будут лечиться от нового опасного заболевания.

«СТРАХА НЕ БЫЛО, ИМЕННО УДИВЛЕНИЕ»

По информации пресс-службы кировского Минздрава, в тот момент Юлия с супругом и дочкой отдохнувшие возвращались из отпуска в Киров. По стечению обстоятельств они приобрели билеты на поезд «Москва - Новый Уренгой», который выехал из столицы 11 марта. Рядом с ними находилась женщина, которая возвращалась из Германии. Уже 13 марта стало известно, что у той самой пассажирки подозревают коронавирус. Позднее заболевание обнаружилось и Юлии с дочкой.

- Когда нам сказали, что у нас коронавирус, мы очень удивились, - вспоминает кировчанка. - Страха не было, именно удивление. Сначала положительный результат был только у ребенка. Уже позднее, в инфекционной больнице, коронавирусную инфекцию обнаружили и у меня.

По словам кировчанки, симптомы заболевания проявились и у мамы, и у дочки не сразу. Да и дали о себе знать в легкой форме.

- У дочери слегка покраснело горло, - рассказала женщина. - У меня появилась температура, но не высокая. В обычной жизни я бы не придала этому значения, решив, что это простая ОРВИ.

У супруга Юлии инфекции не нашли, а вот женщине с дочкой пришлось провести две недели в изолированном боксе Кировской инфекционной больницы, где они получали необходимое лечение.

- Помимо противовирусной терапии, меня лечили еще антибиотиками, так как есть хроническое заболевание, ставили капельницы, - поделилась Юлия. - По понятным причинам посещения в стационаре были запрещены, но нам передавали необходимые вещи и продукты, поэтому однообразие больничной еды мы пережили спокойно.

Что касается эмоционального состояния, то, по словам кировчанки, тяжело пришлось родственникам, которые очень переживали за здоровье женщины и ребенка.

- Мы недавно переехали в Киров, поэтому близких людей здесь немного, переживаем на расстоянии, - поделилась горожанка. - Я не сторонник паники, не так все страшно, особенно если нет хронических заболеваний. Но соблюдать меры предосторожности и правила гигиены просто необходимо.

«ВРАЧИ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ НЕ ПОКИДАЮТ БОЛЬНИЦУ»

Сейчас Юлия с дочкой выздоровели и выписались. Теперь семья продолжает находиться на самоизоляции, но уже дома. По словам кировчанки, злости к женщине, которая заразила коронавирусом маму с дочкой, она не испытывает.

- В соседнем боксе лежала та самая пациентка с супругом, вернувшаяся из Германии. Никакой злости ни тогда, ни сейчас я не испытываю. Раз так случилось, значит, судьба. Ни о какой агрессии речи нет.

Также женщина выражает благодарность медицинским работникам, которые на протяжении всей болезни находились рядом.

- Врачи все это время не покидают больницу. Они ходят в противочумных костюмах, в которых душно и жарко. В них же они ставят капельницы и проводят все манипуляции. Все относятся с максимальным вниманием, терпением и пониманием. Спасибо большое им всем!

Напомним, что по данным на 8 апреля, в Кировской области коронавирус обнаружили у 20 человек. Из них восемь уже выздоровели и выписались. Сейчас в больнице проходят лечение 12 человек. Еще у 19 человек тест-система показала положительный результат на коронавирус. Они также находятся в больнице и ожидают результаты своих анализов.