2020-05-04T12:05:05+03:00
Коронавирус Covid-19

«Температура доходила почти до 40»: пациентка рассказала, как боролась с коронавирусом

Женщина была подключена к аппарату ИВЛ
Виктор Карпов
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Пациентка провела в реанимации 14 днейПациентка провела в реанимации 14 днейФото: Алексей Гмызин
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Пациентка рассказала о том, как она попала в реанимацию из-за коронавируса. Видеообращение появилось в официальной группе «Коронавирус. Оперштаб Кировской области». Сообщается, что пациентка провела в реанимации 14 дней. Из них восемь - на аппарате ИВЛ.

- Дома сначала поднялась температура до 38, - рассказала пациентка с COVID-19. - Потом она стала подниматься все выше и выше. Температура доходила почти до 40. Хочу сказать всем, как это прекрасно, что я живу, я говорю, я дышу сама! Хочется, чтобы люди понимали, что такое коронавирус - это очень страшно. Чтобы люди берегли себя и соблюдали все меры предосторожности.

Напомним, что за сутки в Кировской области коронавирусом заразился 31 человек. Всего в регионе выявлено 674 случая заболевания. Все пациенты сейчас находятся в инфекционных стационарах и получают необходимое лечение. Состояние заболевших разной степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное.

Режим самоизоляции в Кировской области продлили до 11 мая. Об этом сообщил губернатор региона 30 апреля в обращении к гражданам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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