«Паники нет»: кировский работник «скорой помощи» поделился деталями своей работы в период пандемии

28 апреля в России отмечают День работников скорой медицинской помощи. Своей историей поделился заведующий первой подстанцией кировской Станции СМП Роман - сотрудник с почти тридцатилетним стажем. Его рассказ передает группа «Коронавирус. Оперштаб Кировской области».

«МЫ ВЫПОЛНЯЕМ СВОЮ РАБОТУ»

В свой профессиональный праздник Роман как раз отработал 16-часовую смену. Несмотря на статус заведующего, он дважды в неделю лично выезжает на вызовы. К примеру, сегодня в течение смены вместе с бригадой мужчина ездил к кировчанке с подозрением на коронавирус. Женщине в итоге поставили пневмонию и отвезли в стационар инфекционного госпиталя как потенциальную зараженную.

В Кирове сформировано шесть бригад, выезжающих к больным коронавирусом. Фото: kirovreg.ru

Как рассказывает Роман, на станции хорошо поставлена работа оперативного отдела. Именно его работники, еще на стадии вызова по телефону, собирают полный анамнез - был ли человек за пределами страны или области, контактировал ли с зараженными или родственниками из других регионов. И на основании этих данных уже решается, надевает медик защитный костюм или нет.

Про него стоит сказать отдельно. Основа - специальный водонепроницаемый костюмы из полимерных тканей. Защищает такой от макушки до пят. Кроме того, на работника надевают две пары перчаток, нарукавники, бахилы, шапочки, респиратор высокого уровня защиты и очки. Маска, как говорит заведующий подстанцией, позволяет находиться в очаге заражения около 6 часов, однако обычный вызов длится недолго. И поэтому сотрудники не успевают даже ощутить неудобство от экипировки. Если же время затягивается, то в нем становится душно.

Такие костюмы, по словам Романа, носят работники «скорой», которые выезжают именно к зараженным коронавирусом и контактным лицам. В Кирове сформировано шесть таких бригад.

Но вернемся к медработникам, выехавшим на вызов. При заходе в квартиру больного бригада еще раз собирает эпиданамнез, осматривает пациента, заполняет медицинскую документацию и тут же сообщает все данные о больном и его контактных лицах старшему врачу. После этого принимается коллегиальное решение о том, куда направить человека - на диагностику или же сразу в инфекционный стационар.

Для переноски зараженных коронавирусом у медиков есть специальный полностью изолированный бокс. Пациент в нем никак не контактирует с внешней средой. Доставляют заболевшего сразу в боксированное учреждение, где его принимают реаниматологи.

Роман признается: заразиться не боится - и костюмы, и спецсредства очень надежны. К тому же у всех сотрудников регулярно берут анализы на коронавирус.

- Паники нет ни среди пациентов, ни среди медперсонала, - делится Роман. - Мы выполняем свою работу, больные нам доверяют, все идем навстречу друг другу.

Для переноски зараженных коронавирусом у медиков есть специальный полностью изолированный бокс. Фото: kirovreg.ru

КАТАСТРОФЫ НЕ БУДЕТ

Роман - врач в третьем поколении. Еще его дедушка был фельдшером во времена Великой Отечественной войны. Отец работал главврачом, мама - заведующим пульмонологическим отделением, а жена сейчас трудится эндокринологом. А вот дети по стопам родителей не пошли, хоть их и уговаривали. Но, как говорит сам Роман, это их выбор. И дома они про медицину не говорят - таков закон. Сам он вот уже почти 30 лет трудится на своей подстанции. Как пришел, так и не смог изменить своей профессии и уйти.

- Катастрофического развития событий в связи с коронавирусом в Кировской области не будет, - уверен заведующий подстанцией. - Меры изоляции, которые введены сейчас в регионе, обязательно принесут свои плоды.