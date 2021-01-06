Региональный оперштаб обновил информацию о количестве заболевших коронавирусом по данным на 6 января.- за минувшие сутки в области зарегистрировали 233 новых случая заражения COVID-19;- 399 жителей области выздоровели;- на амбулаторном лечении сейчас находятся 12 928 человек.В инфекционных стационарах остаются 3 247 пациентов. Из них у 2 810 человек установили коронавирус. Кроме того, у 2 692 жителей диагностировали пневмонию. Также симптомы пневмонии есть еще у 437 человек. Однако результаты их тестов на COVID-19 пока не готовы.В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 115 пациентов c диагнозом «коронавирус», 20 из них - на ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, число смертельных случаев в регионе составляет 235 (+1). Региональный Минздрав открыто не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в регионе.За сутки сотрудники областных лабораторий сделали 3 007 тестов на новую инфекцию. Медицинские учреждения провели 611 исследований легких на КТ.В период пандемии в регионе работают два вертолета и около 400 единиц транспорта. Экстренную медицинскую помощь в Кирове ежедневно оказывают 50 бригад скорой. Также увеличилось количество мобильных бригад службы неотложной помощи при поликлиниках.Напомним, что жители, которые болеют коронавирусом в легкой форме, могут обратиться в амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.