В понедельник, 28 декабря, кировчане смогут обращаться в амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Он создан на базе поликлиники № 3 Кировского клинико-диагностического центра. которая находится по адресу: улица Молодой Гвардии, 98. Новое медицинское заведение создали для оказания помощи пациентам с COVID-19, у которых болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.- В центре ведут прием врачи различных специальностей, прошедшие специальное обучение по COVID-19, в качестве терапевтов, - сообщила и. о. главного врача этого медзаведения Ирина Щекотова. - Есть возможность провести дополнительное обследование, в том числе рентген-диагностику, компьютерную томографию, ЭКГ. Работают процедурный кабинет и кабинет для взятия мазков. Будут выдаваться листки нетрудоспособности и лекарственные препараты для лечения в амбулаторных условиях.Центр будет работать ежедневно с 08.00 до 20.00, в том числе в выходные и праздничные дни. Узнать более подробную информацию о работе учреждения можно по телефонам 122 или 8-912-702-02-01.