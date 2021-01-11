В Кировскую область привезли очередную партию вакцины от коронавируса. В настоящее время в регион поступило еще 2200 доз вакцины от COVID-19. Министр здравоохранения Андрей Черняев рассказал, что партия уже распределена между медицинскими организациями и в ближайшие дни будет доставлена во все прививочные пункты.- В настоящее время из 2100 привитых в декабре второй компонент препарата «Спутник V» получили более 800 человек, - рассказал Андрей Черняев.Напомним, что в областном центре находятся три прививочных пункта, расположенных в поликлиниках Кировского клинического диагностического центра. В районах области находятся девять таких точек. Они развернуты на базе лечебно-диагностического центра в Яранске, Слободском, Лузе, Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Советске, Нолинске, Котельниче и Омутнинске.В первую очередь прививку от коронавируса получат работники медицинской, социальной и образовательной сфер, а также других, находящихся в группе риска. Записаться на вакцинацию можно по единому номеру 122.