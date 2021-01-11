Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 11 января.- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 229 новых случаев заражения коронавирусом;- 315 жителей области выздоровели;- амбулаторно лечатся 13007 человек.В инфекционные стационары госпитализировано 3115 пациентов. Из них с подтвержденным диагнозом «коронавирус» 2716 человек. У 2609 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 399 пациентов лечат от пневмонии, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 110 человек, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие праздничные дни - с 1 по 10 января - в Кировской области скончались 12 пациентов. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 241 (+1) . Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0,87%. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.Врачи Кировской областной детской больницы спасли 10-летнюю девочку, у которой оказались поражены все органы и системы. Как выяснилось, это последствия коронавируса, которым ранее ребенок переболел бессимптомно.В 2020 году благодаря помощи федеральных властей Кировская область получила 78 автомобилей для службы скорой помощи.