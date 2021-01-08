В 2020 году Кировская область получила 78 автомобилей для службы скорой помощи. Машины поступили в регион благодаря помощи федеральных властей. Сейчас в автопарке Единой службы около 400 автомобилей, которые обслуживают 137 бригад. Об этом сообщили в пресс-службе Кировской области.Благодаря значительному увеличению количества «скорых» удалось повысить качество и оперативность оказания медицинских услуг. И при этом отказаться от услуг частных подрядчиков.- Единая служба скорой медицинской помощи позволяет доставлять пациентов из самых отдаленных районов области в специализированные центры Кирова как наземным транспортом, так и воздушным, - подчеркнул л первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.Отметим, что в распоряжении службы сейчас есть два вертолета «Ансат», которые оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи оборудованием. В случае необходимости к работе также привлекают вертолет «Ми-2» и самолет «Ан-2». Вертолетные площадки для санавиации оборудованы во всех районах области. А в Кирове их целых четыре.Дмитрий Курдюмов также пояснил, что в области сформирована четкая система маршрутизации больных с различными патологиями.