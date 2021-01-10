Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 10 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 229 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровело 315 человек.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3115 жителей области, у 2716 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2609 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 399 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 110 пациентов с коронавирусом, 19 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 13007 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3960 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 605 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1910 раз.