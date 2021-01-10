Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 10 января.- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 225 новых случаев заражения коронавирусом;- 354 жителя области выздоровели;- амбулаторно лечатся 13035 человек.В инфекционные стационары госпитализировано 3067 пациентов. Из них с подтвержденным диагнозом «коронавирус» 2661 человек. У 2543 жителя региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 406 пациентов лечат от пневмонии, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 113 человек, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в Кировской области скончался еще один пациент с COVID-19. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 240 (+2). Отметим, что региональный Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области. 2945 тестов на новую инфекцию. Медучреждения провели 727 исследований легких на КТ.Напомним, что врачи Кировской областной детской больницы спасли 10-летнюю девочку, у которой оказались поражены все органы и системы. Как выяснилось, это последствия коронавируса, которым ранее ребенок переболел бессимптомно.Также напомним, что в 2020 году благодаря помощи федеральных властей Кировская область получила 78 автомобилей для службы скорой помощи.