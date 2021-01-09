Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 9 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 225 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровело 354 человека.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3067 жителей области, у 2661 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2543 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 406 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 110 пациентов с коронавирусом, 20 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 13035 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 2945 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 727 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 2 064 раза.По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе еще два пациента скончались от новой инфекции. Всего за время пандемии скончались 240 жителей области.