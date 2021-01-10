В федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали еще об одном случае смерти от COVID-19. Так, за неделю - с 4 по 10 января - в Кировской области скончались восемь пациентов. Всего, по статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе от инфекции умер 241 человек. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 10 января не предоставил.Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,87% (средний по России - 1.82%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 1,00Rt.