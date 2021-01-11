В Кирове требуются волонтеры для работы в call-центре по коронавирусу. Трудиться предстоит в справочной службе, расположенной в Медицинском информационно-аналитическом центре по адресу: улица Герцена, 49.- Дорогие волонтеры, борьба с пандемиеи продолжается, и это значит, что наша помощь еще нужна, - сообщили в группе «Волонтеры-медики».Добровольцам необходимо оказывать помощь посменно: с 08:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00. В обязанности входит прием звонков с единого номера по вопросам коронавируса - 122.Дополнительную информацию можно узнать в группе «Волонтеры-медики».Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.