2020-07-17T23:28:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 18 июля 2020 года: в шести районах не зарегистрировали ни одного зараженного новой инфекцией

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 18 июля
Анастасия РОМАНОВА
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На 18 июля зарегистрировали 5095 случаев заражения, включая бессимптомных больных.На 18 июля зарегистрировали 5095 случаев заражения, включая бессимптомных больных.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Кировской области выявили 45 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей выписаны 38 человек. Не обошлось без летальных исходов: накануне в инфекционном госпитале скончалась 84-летняя жительница Зуевского района.

Таким образом, на 18 июля зарегистрировали 5095 случаев заражения, включая бессимптомных больных. Выздоровели 3246 человек. Умерли 52 пациента. 4359 кировчан находятся на домашнем карантине, 42419 снято с карантина за весь период.

Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных больницах находятся 1093 пациента с пневмонией. 31 человек находится в реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

При этом в шести районах Кировской области не зарегистрировали зараженных COVID-19 с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии. Так, по данным на 18 июля, среди заболевших нет жителей Арбажского, Богородского, Верхошижемского, Опаринского, Сунского и Фаленского районов.

Большинство зараженных, которые сейчас проходят лечение в стационарах областного центра, из Кирова (766 человек), Вятскополянского (83) и Кирово-Чепецкого (34) районов.

В шести районах Кировской области не зарегистрировали зараженных COVID-19 с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии. Фото: /vk.com/coronavirus43

В шести районах Кировской области не зарегистрировали зараженных COVID-19 с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии. Фото: /vk.com/coronavirus43

В детском лагере «Юность», где произошла вспышка коронавируса - 35 детей заразились новой инфекцией, досрочно завершается первая смена. Дети будут отправлены на домашний карантин.Следком Кировской области завел уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.

Тем временем, в Кировской области все еще действуют ограничения, распространяющиеся на работу некоторых организаций. Так, сауны, бани, солярии, кинотеатры и детские РЦ закрыты до 24 июля - правительство области вновь отодвинуло срок возобновления их работы. Правда, открыли пляжи и парки отдыха. Но кататься там на аттракционах и плескаться в бассейнах по-прежнему нельзя. Кроме того, обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию. Масочный режим тоже продолжает действовать. Массовые мероприятия в регионе также под запретом.

И еще одно ослабление ограничений: кировчане снова могут ездить на российские курорты! Некоторые поезда дальнего следования возобновляют свою работу. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Так, вновь начинают ходить поезда сообщением Киров-Кисловодск, Киров-Анапа и Киров-Адлер. Первый будет курсировать через день, второй - по нечетным числам, третий - по четным.

В поездах соблюдают все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В депо вагоны тщательно дезинфицируют, да и во время следования бригада поезда убирает вагон не менее четырех раз в сутки с применением аналогичных средств. Под крышами вагонов установлены обеззараживающие ультрафиолетовые лампы. Все постельные принадлежности также проходят специальную дезинфекцию. У проводников имеются индивидуальные средства защиты, которые могут приобрести пассажиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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