В лагере, где произошла вспышка коронавируса, смену закончат досрочно
Из-за вспышки COVID-19 в детском лагере «Юность» завершается первая смена. Дети будут отправлены на домашний карантин.
- Принято решение закончить первую смену на несколько дней раньше. Лагерь за это время пройдет санитарную обработку, будет проведена дезинфекция помещений, - сообщили в официальной группе правительства Кировской области.
Напомним, что 14 июля стало известно, что в одном из детских оздоровительных лагерей произошла вспышка коронавирусной инфекции. Позднее информацию подтвердили в региональном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, положительные результаты на COVID-19 подтвердились у 35 детей.
В среду, 15 июля, Следственный комитет из-за заболевания детей коронавирусом завел уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU