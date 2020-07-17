2020-07-17T17:38:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В лагере, где произошла вспышка коронавируса, смену закончат досрочно

Детей отправляют на домашний карантин
Виктор Карпов
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В детском лагере пройдет санитарная обработка. Фото: vk.com/kirovreg43В детском лагере пройдет санитарная обработка. Фото: vk.com/kirovreg43
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Из-за вспышки COVID-19 в детском лагере «Юность» завершается первая смена. Дети будут отправлены на домашний карантин.

- Принято решение закончить первую смену на несколько дней раньше. Лагерь за это время пройдет санитарную обработку, будет проведена дезинфекция помещений, - сообщили в официальной группе правительства Кировской области.

Напомним, что 14 июля стало известно, что в одном из детских оздоровительных лагерей произошла вспышка коронавирусной инфекции. Позднее информацию подтвердили в региональном Роспотребнадзоре. По данным ведомства, положительные результаты на COVID-19 подтвердились у 35 детей.

В среду, 15 июля, Следственный комитет из-за заболевания детей коронавирусом завел уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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