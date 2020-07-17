2020-07-17T16:50:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В шести районах Кировской области нет зараженных коронавирусом

Появилась статистика регионального Минздрава по районам
Анна КРЮКОВА
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Большинство заболевших - из КироваБольшинство заболевших - из КироваФото: Иван МАКЕЕВ
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В шести районах Кировской области не зарегистрировали зараженных COVID-19 с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии. Так, по данным на 17 июля, среди заболевших нет жителей Арбажского, Богородского, Верхошижемского, Опаринского, Сунского и Фалёнского районов.

Большинство зараженных, которые сейчас проходят лечение в стационарах областного центра, из Кирова (766 человек), Вятскополянского (83) и Кирово-Чепецкого (34) районов.

Фото: vk.com/medkirovru

Фото: vk.com/medkirovru

Напомним, что накануне в Кировской области зафиксировали 45 новых случаев заражения COVID-19. Выписали из инфекционных стационаров 38 выздоровевших пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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