Коронавирус в Кирове: восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ
За минувшие сутки в нашем регионе зафиксировали 45 новых случаев заражения COVID-19. Выписали из инфекционных госпиталей 38 выздоровевших пациентов.
На сегодняшний день в инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находится 1093 человека c пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии находится 31 пациент. Известно, что восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ.
В Кировской области увеличилось число летальных случаев с установленным диагнозом COVID-19 до 52 человек. В инфекционной больнице скончалась 84-летняя жительница Зуевского района.
По состоянию на 17 июля 2020 года, в Кировской области зарегистрировано:
- 5095 случаев заражения COVID-19, включая бессимптомных больных;
- 3246 выздоровевших;
- 52 умерших;
- 4359 кировчан находятся на домашнем карантине;
- 42419 снято с карантина за весь период.
ИСТОЧНИК KP.RU