Коронавирус в Кирове: восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ

17 Июль 2020 2020-07-17T11:52:43+03:00

В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находится 1093 человека. Фото: Алексей Гмызин

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 31 пациент

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За минувшие сутки в нашем регионе зафиксировали 45 новых случаев заражения COVID-19. Выписали из инфекционных госпиталей 38 выздоровевших пациентов.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находится 1093 человека c пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии находится 31 пациент. Известно, что восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В Кировской области увеличилось число летальных случаев с установленным диагнозом COVID-19 до 52 человек. В инфекционной больнице скончалась 84-летняя жительница Зуевского района.

По состоянию на 17 июля 2020 года, в Кировской области зарегистрировано:

- 5095 случаев заражения COVID-19, включая бессимптомных больных;

- 3246 выздоровевших;

- 52 умерших;

- 4359 кировчан находятся на домашнем карантине;

- 42419 снято с карантина за весь период.

ИСТОЧНИК KP.RU