Коронавирус в Кировской области, последние новости на 16 ноября 2020 года: за прошедшую неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4230 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 16 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 205 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 826 жителей области выздоровели, в том числе 49 человек выписался из инфекционных стационаров.

За весь период наблюдения болезни инфекцию поборол 11220 человек.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4230 пациентов; 3719 из них c диагнозом «коронавирус», у 3486 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 497 госпитализированных поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 103 человек c диагнозом COVID-19 и 38 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 28 заболевших коронавирусом и 7 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 11695 пациентов. На домашнем карантине находятся 23360 кировчан, из них свыше 5900 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 106000 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 183 (+1). За прошедшую неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,26% (средний по России - 1,73%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 15 ноября не предоставил.

В Кировской области все ограничения продлили до 10 декабря. Кировчане обязаны носить маски как в общественном транспорте и местах массового скопления людей, так и в лифтах, такси и на парковках. Кроме того, с 23.00 до 06.00 запретили работу кировских заведений общепита и проведение развлекательных мероприятий, спектаклей и концертов.

В связи с обострением эпидобстановки количество коек для заболевших коронависом увеличили до 4501. Сейчас все заразившиеся кировчане лечатся в 19 стационарах области, открытых на базах различных медучреждений. Больным оказывают помощь 354 врача и 1077 человек среднего медперсонала. На передовой борьбы с пандемией находятся более четырех тысяч докторов.

С 16 ноября кировчане с COVID-19 смогут получать лекарства в аптеках. Препараты уже поступили в регион. Выдавать их будут бесплатно по рецепту лечащего врача. При необходимости соблюдения карантинных мер лекарства будут доставлять социальные работники или волонтеры. Также сейчас решается вопрос о получении лекарств родственниками болеющих.

Кроме того, из федерального бюджета нашему региону выделили еще 215 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Полученные средства областные власти планируют потратить на закупку нового медицинского оборудования, а также на приобретение СИЗ и медикаментов. Кроме того, в регионе усовершенствуют тестирование на коронавирус.

Тем временем, врачи не обнаружили побочных эффектов у добровольцев, которые получили вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Чумакова. Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал, что все 70 человек выписаны из клиники домой, под амбулаторное наблюдение.

В настоящее время добровольцы посещают клинку КГМУ 2-3 раза в неделю, чтобы пройти плановый осмотр. Дома добровольцы ведут дневники наблюдений, где ежедневно записывают свою температуру и состояние здоровья, чтобы потом показать врачу. Все 70 человек ведут сейчас свой привычный образ жизни, ходят на работу и учебу.