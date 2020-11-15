Коронавирус в Кировской области: за неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 103 пациента с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 15 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 205 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 826 пациентов, в том числе 49 вернулись домой из инфекционных стационаров.

В инфекционных госпиталях находятся 4230 пациентов с COVID-19, у 3486 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 497 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 103 пациента с коронавирусом, 28 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 38 пациентов с «диагностическими» пневмониями, 7 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 183 (+1). За неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,26% (средний по России - 1,73%).

В амбулаторных условиях проходят лечение 11695 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 23360 человек, из которых более 5900 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 106000 человек.