Загрязнение воздуха в Озерках: с местными жителями встретились чиновники

Жители микрорайона «Озерки» неоднократно жаловались на выбросы с соседнего предприятия. Фото: admkirov.ru

В воскресенье, 8 ноября, в микрорайоне Озерки состоялась встреча местных жителей с представителями регионального министерства охраны окружающей среды и территориального управления по Первомайскому району Кирова.

- Основной причиной собрания стало выраженное недовольство жителей Озерков долгим отсутствием видимых результатов проводимой проверки, - написал активист Валерий Семенищев на своей странице в социальных сетях. - На данный момент к существенным результатам можно отнести только приостановку деятельности ООО «Энерго» на 90 дней.

Замминистра охраны окружающей среды Тимур Абашев представил подробную информацию о проводимых проверках. Фото: vk.com/id50540118

В свою очередь замминистра охраны окружающей среды Тимур Абашев представил подробную информацию о проводимых проверках. Так, в ходе совместного выезда с межрайонной природоохранной прокуратурой было проверено 28 предприятий.

- Установлена промышленная площадка, являющаяся основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, - сообщил Тимур Энвильевич. - Помимо этого, выявлено 13 предприятий, работающих с нарушениями требований действующего законодательства.

На данный момент в отношении 12 предприятий рассматриваются дела об административных правонарушениях. Кроме того, специалисты регулярно организуют внеплановые проверки.

Участники встречи также предложили организовать систему контроля выбросов.

- Доступ к результатам мониторинга должен быть у всех жителей Кирова в режиме онлайн, - сообщили в областном правительстве. - Результаты измерений состояния воздуха с помощью «сигнальной сети» будут являться основанием для проведения более детальных измерений аккредитованными лабораториями.

Активист Вячеслав Симаков сообщил о том, что сейчас готовится проведение экологической экспертизы. В конце собрания участники провели замеры в микрорайоне Озерки и в районе промышленной площадки на ул. Мостовая, 32. Превышения предельно-допустимых концентраций по взвешенным веществам не установлено. Самые высокие значения - под «факелом» дымовой трубы гаражного кооператива.

- Решено продолжить наблюдения в период с 9 по 15 ноября для получения информации о динамике состояния воздуха, - сообщили в министерстве.

В министерстве охраны окружающей среды просят жителей микрорайона Озерки и общественных активистов оперативно направлять информацию о возможных загрязнениях атмосферного воздуха непосредственно в ведомство через социальные сети.

Ранее «Комсомолка» писала, что жители Озерков устроили флешмоб с колясками. В субботу, 7 ноября, поддержать свой микрорайон вышли мамы с детьми. Подробнее здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте