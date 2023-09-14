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НовостиОбщество14 сентября 2023 11:58

Проект строительства тоннеля под Нововятском будет готов в октябре

Сейчас идет его разработка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Тоннель построят под железнодорожным переездом. Фото: пресс-служба ГЖД

Тоннель построят под железнодорожным переездом. Фото: пресс-служба ГЖД

Стали известны подробности строительства тоннеля под Нововятском. Об этом рассказал зампред правительства Кировской области Алексей Жердев.

По его словам, сейчас власти разрабатывают проект, что является обязательством перед федеральным центром. В конце сентября планируется пройти экспертизу, после чего, уже в октябре, будет получена проектно-сметная документация.

- Как только получим расчеты, будем прорабатывать вопрос с федеральным центром по поводу возможности финансирования с 2024 года, - пояснил Алексей Жердев.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове планируется построить еще две школы на 1100 мест.