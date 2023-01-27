Тоннель под Нововятском, 4,3 миллиона квадратных метров жилья, поликлиники, школы и детсады: что построят в Кировской области в 2023-2027 годах

За пять лет в Кировской области планируется построить немало жилых домов и социальных объектов. Фото: kirovreg.ru

26 января в правительстве Кировской области состоялось заседание, на котором представили пятилетние программы развития транспортной инфраструктуры и строительства. Речь идет о возведении многоквартирных домов, социальных учреждений, дорог и других объектов.

ДОМА, ШКОЛЫ, ДЕТСАДЫ

По планам, до 2027 года в регионе построят 4,3 миллиона квадратных метров жилья. Так, только в 2023 году власти намерены ввести в эксплуатацию 611 тысяч «квадратов» и ежегодно увеличивать показатель, не снижая при этом темпы ввода индивидуальных домов. Планируется также переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

- Это позволит достичь объема жилищного строительства за пять лет более 2 миллионов кв. метров. Потенциал для этого в Кировской области имеется. В Кирове для строительства многоквартирных домов определены приоритетные земельные участки, на которых возможно построить более 2,2 миллиона квадратных метров жилья. Некоторые из этих территорий уже находятся в стадии освоения, - прокомментировал зампред правительства Алексей Жердев.

Что касается соцучреждений и объектов инфраструктуры, то в пятилетней программе нашлось место для строительства следующих объектов:

- 27 школ и 14 детсадов;

- 28 культурных и 25 спортивных учреждений;

- 119 объектов сферы здравоохранения - ФАПов, отделений врача общей практики, амбулаторий. В том числе 9 поликлиник - в Кильмези, Свече, Нолинске, Слободском;

- 17 объектов инфраструктуры для жилищного строительства;

- 22 объекта водоснабжения и 6 - благоустройства территорий.

Кроме того, планируется освоить территорию бывшего КВАТУ. На участке создадут образовательно-спортивно-культурный кластер, который включит в себя кампус, инжиниринговый центр, футбольный манеж и другое.

В планах на пять лет также возвести 17 зданий для переселения из аварийного жилья и провести капремонт 3733 многоквартирных домов.

Губернатор Александр Соколов назвал проект «очень амбициозным» и добавил, что на данный момент - «это больше наши желания».

- Пока обеспечение этой программы - процентов на 50. Однако с точки зрения участия бизнеса программа вполне реалистичная, поскольку мы посчитали все необходимые потребности и понимаем, что бизнес готов вкладывать деньги в стройку, в первую очередь в строительство жилья, - заявил глава региона.

До 2027 года планируется построить тоннель под переездом в Нововятске и мост через Чепцу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОРОГИ И МОСТЫ

В ближайшие пять лет в Кировской области планируются строительство и реконструкция четырех крупных объектов. Как минимум два из них - действительно крупные и долгожданные: тоннель под ж/д переездом в Нововятске и мост через Чепцу.

Мостовой переход на дороге «Кирово-Чепецк - Слободской» будет стоить 3,2 миллиарда рублей. В первом квартале 2023 года планируется заключить контракт на строительство объекта. Работы будут тянуться долго: по оценкам, завершат возведение в 2026 году.

Транспортный переход под Транссибирской магистралью в Нововятске обойдется в такую же сумму. В первом квартале 2023 года ожидается заключение контракта на разработку проектно-сметной документации за счет субсидии из областного бюджета. В 2024 году планируется получение федеральных средств на само строительство. Пройдет оно в 2024-2026 годах.

В период с 2023 по 2027 годы также должна пройти реконструкция моста через Пижму на трассе «Киров - Советск - Яранск» с подъездом к Яранску. Необходимая сумма - 3,4 миллиарда рублей. В середине 2023 года планируется работа с федеральным центром по выделению допфинансирования;

Еще одна важная часть программы - строительство и реконструкция дороги «Кирово-Чепецк - Слободской» на участке от моста через Чепцу до федеральной трассы Р-243. Общая протяженность отрезка - 28,3 километра, нужная сумма - 3,3 миллиарда рублей.

Работы пройдут в два этапа: строительство дороги на участке от моста до деревни Ужоговица и реконструкция участка от федеральной трассы до Ужоговицы. Исполнение первой части плана должно пройти в 2024-2026 годах, второй - в 2026-2027 годах.

Стоит также отметить, что в 2027 году в Кирове планируют построить новую объездную дорогу протяженностью 102,6 км. Трасса будет состоять из нескольких участков от моста через Вятку в районе деревни Цепели до дороги «Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики». Реализация проекта обойдется в 27 миллиардов рублей.

Александр Соколов по итогам рассмотрения программы отметил, что это стратегический документ, который может корректироваться и дополняться. Проект необходимо детально рассмотреть на общественных обсуждениях с учетом мнений дорожных специалистов.