Тоннель под ж/д переездом в Нововятске построят в 2024-2025 годах

В 2024 году из федерального бюджета должны поступить средства на строительство тоннеля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство тоннеля под Нововятском потратят 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает областное правительство.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации планируется заключить в первом квартале 2023 года. Средства выделят из областного бюджета. В 2024 году ожидается выделение денег из федерального бюджета. Само строительство транспортного перехода под ж/д переездом запланировано на 2024-2025 годы.

Кроме того, в первом квартале 2023 года власти должны заключить контракт на возведение моста через Чепцу на дороге «Кирово-Чепецк - Слободской». На это также потратят 3,2 миллиарда рублей. Работы завершат, по плану, в 2026 году.