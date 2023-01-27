В Кирове на территории КВАТУ планируют создать кампус с инжиниринговым центром

Точные сроки создания студгородка не называются. Фото: kirovreg.ru

В Кирове разработали проект развития территории бывшего КВАТУ. Об этом сообщает областное правительство.

Проект включен в программу развития строительной отрасли региона на пять лет. На территории планируется создать образовательно-спортивно-культурный кластер, который будет включать в себя студенческий городок, инжиниринговый научно-исследовательский центр, фиджитал-центр и другое.

По мнению властей, создание студгородка привлечет в Кировскую область талантливых школьников из других регионов и молодых специалистов, а также обеспечит повышение качества городской среды и развитие технологического предпринимательства и промышленности.