К 2027 году в Кирове построят большую объездную дорогу

Проект объездной дороги реализуют к 2027 году. ФОТО: правительство Кировской области

В 2027 году в Кирове появится новая объездная дорога. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Реализация проекта обойдется в 27 миллиардов рублей. Протяженность новой магистрали составит 102,6 км. Состоять она будет из нескольких участков:

- Мост через Вятку в районе деревни Цепели. Протяженность - 6,62 км. Проектирование - 2023-2024 годы. Строительство - 2025-2026 годы.

- Дорога от моста через до трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны». Протяженность - 49 км. Проектирование - 2024-2025 годы. Строительство - 2026-2027 годы.

- Мост через реку Чепцу в районе Кирово-Чепецка. Протяженность - 2,83 км. Начало работ - 2023 год.

- Строительство и реконструкция дороги от Кирово-Чепецка до федеральной трассы «Кострома - Шарья - Киров — Пермь» в Слободском районе. Протяженность - 28,3 км. Проектирование - на один участок уже заключен контракт, на другой - 2024-2025 годы. Строительство - 2024-2027 годы.

- Дорога «Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики» от трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны». Протяженность - 15,85 км. Проектирование - 2024-2026 годы. Строительство - 2026-2027 годы.

Как отметил зампред правительства Алексей Жердев, этот проект позволит перераспределить автомобильный поток и создать вокруг области современную инфраструктуру, а также улучшить экологию.