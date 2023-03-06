Документацию на строительство тоннеля в Нововятске разработают осенью 2023 года

Стоимость строительства тоннеля - 3,1 миллиарда рублей. Фото: kirovreg.ru

Осенью 2023 года разработают проект строительства тоннеля под ж/д переездом в Нововятске. Об этом сообщает областное правительство.

10 марта ожидается подписание контракта с подрядчиком - компанией «Институт «Стройпроект» из Санкт-Петербурга. Изначально планировалось разработать документацию до конца года, однако власти уверены, что организация справится уже в третьем квартале года, поскольку у компании немалый опыт.

Средства на создание проекта выделят из областного бюджета. Само строительство тоннеля запланировано на 2024-2027 годы. Стоимость работ - 3,1 миллиарда рублей. Для этих целей запрошено федеральное финансирование.

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