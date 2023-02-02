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НовостиОбщество2 февраля 2023 11:04

В Кирове ищут подрядчика, который разработает проект строительства тоннеля под Нововятском

На работы выделят 127 миллионов рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Строительство пройдет в 2024-2026 годах.

Строительство пройдет в 2024-2026 годах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове ищут подрядчика, который разработает проектную документацию на строительство тоннеля под ж/д переездом в Нововятске. Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта - 127 миллионов 374 тысячи 555 рублей. За эту сумму подрядчик должен разработать документацию до 15 декабря 2023 года. Итогом работы должны стать утвержденный проект планировки территории, инженерные изыскания, информационная модель объекта строительства. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства».

На данный момент идет этап подачи заявок, который завершится 22 февраля. Подрядчика определят 27 февраля.

Напомним, ранее мы сообщали, что тоннель под Нововятском построят в 2024-2026 годах. На это потребуется 3,2 миллиарда рублей.