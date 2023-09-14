Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 11:27

В Кирове построят еще две школы на 1100 мест

Планируется также возведение двух пристроев к существующим образовательным организациям
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Объекты планируется сдать в конце 2025 года.

Объекты планируется сдать в конце 2025 года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове построят еще четыре образовательных учреждения. Об этом рассказал зампред правительства Кировской области Алексей Жердев в интервью порталу «Источник онлайн».

Так, планируется строительство школ в микрорайонах «Слобода Курочкины» и «Знак». Обе будут рассчитаны на 110 мест. Кроме того, намечается возведение пристроев к школам №58 и №66. Каждый из них сможет принять по 371 ученику. Объекты должны сдать в конце 2025 года. Однако, как отметил Алексей Жердев, рабочие постараются сделать это быстрее.

Средства на строительство заложат в поправках к бюджету. Финансирование обсудят на ближайшем заседании Заксобрания Кировской области. Если поправки утвердят, власти запустят конкурсы на поиск подрядчика.