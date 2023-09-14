В Кирове построят еще две школы на 1100 мест

Объекты планируется сдать в конце 2025 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове построят еще четыре образовательных учреждения. Об этом рассказал зампред правительства Кировской области Алексей Жердев в интервью порталу «Источник онлайн».

Так, планируется строительство школ в микрорайонах «Слобода Курочкины» и «Знак». Обе будут рассчитаны на 110 мест. Кроме того, намечается возведение пристроев к школам №58 и №66. Каждый из них сможет принять по 371 ученику. Объекты должны сдать в конце 2025 года. Однако, как отметил Алексей Жердев, рабочие постараются сделать это быстрее.

Средства на строительство заложат в поправках к бюджету. Финансирование обсудят на ближайшем заседании Заксобрания Кировской области. Если поправки утвердят, власти запустят конкурсы на поиск подрядчика.