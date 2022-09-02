Тоннель в Нововятске и мост через Чепцу построят в 2023-2027 годах

Строительство должны обеспечить правительство и региональные органы исполнительной власти. Фото: kirovreg.ru

Тоннель под Нововятском и мост через Чепцу появятся в 2023-2027 годах. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Строительство транспортного перехода под ж/д переездом в Нововятске и моста в Кирово-Чепецке должны обеспечить правительство и региональные органы исполнительной власти. Кроме того, Кировская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на благоустройство общественных пространств. Сроки определения финансирования станут ясны до 1 октября.

Напомним, ранее тоннель под Нововятском собирались начинать строить в 2021 году. Позднее сроки сдвинулись на 2022-2024 годы. При этом проект оценили тогда в 3,2 миллиарда рублей.