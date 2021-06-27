Тоннель под ж/д переездом в Нововятске построят в 2022-2024 годах

Длина тоннеля составит 775 метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К 650-летию Кирова в Нововятске построят тоннель под железной дорогой. Сроки возведения - 2022-2024 годы. Об этом рассказали в областном правительстве.

Строительство пройдет в створе железнодорожного переезда. Известно, что тоннель станет четырехполосным, а его длина составит 775 метров (длина транспортного перехода под ж/д путями - 89 метров). В 2020 году составили предпроектную документацию, в текущем будет разработана проектно-сметная.

Проект оценили в 3,2 миллиарда рублей. Сейчас с Росавтодором ведутся переговоры по выделению средств федерального бюджета на строительство тоннеля.