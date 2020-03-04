Тоннель под переездом в Нововятске могут начать строить уже в следующем году

4 Март 2020 2020-03-04T14:31:18+03:00

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В Нововятском районе под известным железнодорожным переездом появится тоннель. Такие слухи ходят уже давно, но сейчас дело сдвинулось с мертвой точки.

Областные власти договорились с Минтрансом о выделении денег на строительство тоннеля. Об этом рассказал председатель правительства региона Александр Чурин. По его словам, техзадание от железнодорожников уже получено. Проект завершат в нынешнем году, а «великую стройку» планируют начать уже в 2021 году.

Если тоннель все же будет построен, то это сильно поможет жителям Нововятского района. Они смогут быстрее добираться до центра города и обратно. Также заметно сократят время в пути до Кирова люди из Кирово-Чепецкого, Куменского и других районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU