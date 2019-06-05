2019-06-05T14:21:04+03:00
Общество

«Решит проблему многочасовых пробок»: через два года в Нововятске начнут строить автотоннель

Вопрос по возведению объекта одобрили на федеральном уровне
Анна КРЮКОВА
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Жители жалуются на многочисленные пробки в Нововятском районеЖители жалуются на многочисленные пробки в Нововятском районеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Через несколько лет проблема с многочасовыми пробками в Нововятске может наконец-то решиться. В 2021 году там планируют начать строительство автотоннеля. Об этом во вторник, 4 июня, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- Строительство путепровода в Нововятском районе решит проблему пробок на пересечении улицы Советской и железнодорожных путей Транссибирской магистрали, - уточнили в правительстве. - Сейчас это место разделяет Нововятский район на две части.

Также председатель правительства Александр Чурин отметил, что вопрос строительства тоннеля уже рассмотрели на федеральном уровне. Проект поддержали, через два года начнется строительство. Сейчас администрация Кирова направила в адрес Горьковской железной дороги запрос на выдачу технических условий на строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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