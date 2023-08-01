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НовостиОбщество1 августа 2023 13:19

Кировчане залатают дороги в Веселовском районе Запорожья

Работы начнут в августе
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В поселке Веселовском проведут ямочный ремонт дорог. Фото: kirovreg.ru

В поселке Веселовском проведут ямочный ремонт дорог. Фото: kirovreg.ru

Минтранспорта Кировской области и чиновники Запорожья обследовали дороги в поселке Веселовском.

Составлены ведомости дефектов и сметы на работы (суммы, правда, не уточняются). Работы должны начать в августе: будут делать ямочный ремонт.

Веселовский район Запорожской области - подшефная территория нашего региона. Кировчане здесь ремонтируют школы и детский сад, помогают спортивным инвентарем и другими гуманитарными грузами. План по восстановлению инфраструктуры пока составлен до 2025 года.

Куратор от Кировской области на месте - Игорь Гагаринов.