Правительство поможет Кирову с проблемными ливневками

В городе вновь пасмурно и холодно, дожди тоже могут вернуться Фото: Анна МАМАЕВА

Вчера всего за полдня в Кирове выпало 80% месячной нормы осадков. Многие улицы были подтоплены, вода с них почти не уходила. Ливневки, точнее, их почти полное отсутствие и изношенность существующих конструкций - старая проблема нашего города.

- Выявили участки, на которые нужно обратить особое внимание, - написал губернатор Соколов в соцсетях. - На Октябрьском проспекте, 44, на Воровского, на пересечении Ердякова и Московской вода стояла несколько часов. Благодарю главу администрации Кирова Вячеслава Симакова за то, что лично выезжал на сложные участки и принимал оперативные решения. Направил для координации зампреда Алексея Жердева. Жду обращение от городской администрации о содействии в дальнейшей модернизации ливневок. Будем помогать.

Непогода продолжается: в Кирове, как и во многих других уголках региона, сегодня пасмурно и холодно. Не исключены дожди.