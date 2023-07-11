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НовостиОбщество11 июля 2023 8:46

Правительство поможет Кирову с проблемными ливневками

Некоторые участки ливневой канализации не справляются с потоками воды
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В городе вновь пасмурно и холодно, дожди тоже могут вернуться

В городе вновь пасмурно и холодно, дожди тоже могут вернуться

Фото: Анна МАМАЕВА

Вчера всего за полдня в Кирове выпало 80% месячной нормы осадков. Многие улицы были подтоплены, вода с них почти не уходила. Ливневки, точнее, их почти полное отсутствие и изношенность существующих конструкций - старая проблема нашего города.

- Выявили участки, на которые нужно обратить особое внимание, - написал губернатор Соколов в соцсетях. - На Октябрьском проспекте, 44, на Воровского, на пересечении Ердякова и Московской вода стояла несколько часов. Благодарю главу администрации Кирова Вячеслава Симакова за то, что лично выезжал на сложные участки и принимал оперативные решения. Направил для координации зампреда Алексея Жердева. Жду обращение от городской администрации о содействии в дальнейшей модернизации ливневок. Будем помогать.

Непогода продолжается: в Кирове, как и во многих других уголках региона, сегодня пасмурно и холодно. Не исключены дожди.